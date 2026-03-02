В Україні зʼявився новий підрозділ безпілотних систем: чим відрізняється від інших

Рубрики
Ткачова Марія
У складі Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють” створено новий інноваційний підрозділ безпілотних систем — батальйон “Крук”.
Батальйон «Крук» у складі «Люті»
Про це повідомили в Національній поліції України.
До складу батальйону входять ударні FPV-дрони, важкі бомбери, системи розвідки, засоби протидії ворожим безпілотникам, а також інженерний хаб для обслуговування та модернізації техніки.
У підрозділі відкриті вакансії для пілотів FPV-дронів і бомберів, техніків-ремонтників безпілотних авіаційних комплексів та логістів.
Відбір кандидатів проводиться як серед чинних поліцейських із можливістю швидкого переведення та проходження навчання, так і серед цивільних осіб — на конкурсній основі з подальшою підготовкою.
У поліції зазначають, що створення батальйону “Крук” має посилити спроможності підрозділів у сфері застосування безпілотних систем та протидії повітряним загрозам.