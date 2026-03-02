В Україні зʼявився новий підрозділ безпілотних систем: чим відрізняється від інших

У складі Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють” створено новий інноваційний підрозділ безпілотних систем — батальйон “Крук”.

Батальйон «Крук» у складі «Люті»

Про це повідомили в Національній поліції України.

До складу батальйону входять ударні FPV-дрони, важкі бомбери, системи розвідки, засоби протидії ворожим безпілотникам, а також інженерний хаб для обслуговування та модернізації техніки.

У підрозділі відкриті вакансії для пілотів FPV-дронів і бомберів, техніків-ремонтників безпілотних авіаційних комплексів та логістів.

Відбір кандидатів проводиться як серед чинних поліцейських із можливістю швидкого переведення та проходження навчання, так і серед цивільних осіб — на конкурсній основі з подальшою підготовкою.

У поліції зазначають, що створення батальйону “Крук” має посилити спроможності підрозділів у сфері застосування безпілотних систем та протидії повітряним загрозам.

Міністерство оборони України повідомило про запуск нової функції у застосунку "Резерв+" — відтепер багатодітні батьки можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

Згідно з повідомленням, право на подання заявки мають військовозобов’язані, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років. При цьому діти мають бути народжені в Україні, а сам факт народження не залежить від того, перебувають батьки у шлюбі чи ні. Окремою умовою є відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Якщо борг існує, він не повинен перевищувати суму платежів за три місяці. Також для оформлення відстрочки необхідно, щоб дані про дітей та іншу інформацію було коректно внесено до державних реєстрів.

