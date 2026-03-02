В Украине появилось новое подразделение беспилотных систем: чем отличается от других

Рубрики
Ткачова Марія
В составе Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" создано новое инновационное подразделение беспилотных систем — батальон "Крук".
Батальон «Крук» в складе «Лють»
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
В состав батальона входят ударные FPV-дроны, тяжелые бомберы, системы разведки, средства противодействия вражеским беспилотникам, а также инженерный хаб для обслуживания и модернизации техники.
В подразделе открыты вакансии для пилотов FPV-дронов и бомберов, техников-ремонтников беспилотных авиационных комплексов и логистов.
Отбор кандидатов проводится как среди действующих полицейских с возможностью быстрого перевода и прохождения обучения, так и гражданских лиц — на конкурсной основе с последующей подготовкой.
В полиции отмечают, что создание батальона "Крук" должно усилить возможности подразделений в сфере применения беспилотных систем и противодействия воздушным угрозам.