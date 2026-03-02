В Украине появилось новое подразделение беспилотных систем: чем отличается от других

В составе Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" создано новое инновационное подразделение беспилотных систем — батальон "Крук".

Батальон «Крук» в складе «Лють»

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

В состав батальона входят ударные FPV-дроны, тяжелые бомберы, системы разведки, средства противодействия вражеским беспилотникам, а также инженерный хаб для обслуживания и модернизации техники.

В подразделе открыты вакансии для пилотов FPV-дронов и бомберов, техников-ремонтников беспилотных авиационных комплексов и логистов.

Отбор кандидатов проводится как среди действующих полицейских с возможностью быстрого перевода и прохождения обучения, так и гражданских лиц — на конкурсной основе с последующей подготовкой.

В полиции отмечают, что создание батальона "Крук" должно усилить возможности подразделений в сфере применения беспилотных систем и противодействия воздушным угрозам.

Министерство обороны Украины сообщило о запуске новой функции в приложении "Резерв" — отныне многодетные родители могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

Согласно сообщению, право на подачу заявки имеют военнообязанные, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет. При этом дети должны быть рождены в Украине, а сам факт рождения не зависит от того, состоят родители в браке или нет. Отдельным условием является отсутствие задолженности по уплате алиментов. Если долг существует, то он не должен превышать сумму платежей за три месяца. Также для оформления отсрочки необходимо, чтобы данные о детях и другой информации были корректно внесены в государственные реестры.

