У «Резерв +» зʼявилася нова відстрочка

Міністерство оборони України повідомило про запуск нової функції у застосунку “Резерв+” — відтепер багатодітні батьки можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

Відстрочка від служби в армії

Згідно з повідомленням, право на подання заявки мають військовозобов’язані, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років. При цьому діти мають бути народжені в Україні, а сам факт народження не залежить від того, перебувають батьки у шлюбі чи ні.

Окремою умовою є відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Якщо борг існує, він не повинен перевищувати суму платежів за три місяці.

Також для оформлення відстрочки необхідно, щоб дані про дітей та іншу інформацію було коректно внесено до державних реєстрів.

У Міноборони зазначають, що подання запиту відбувається через застосунок без необхідності особистого звернення, за умови відповідності встановленим критеріям.

