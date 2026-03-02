У «Резерв» появилась новая отсрочка

Министерство обороны Украины сообщило о запуске новой функции в приложении "Резерв" — отныне многодетные родители могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

Отсрочка от службы в армии

Согласно сообщению, право на подачу заявки имеют военнообязанные, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет. При этом дети должны быть рождены в Украине, а сам факт рождения не зависит от того, состоят родители в браке или нет.

Отдельным условием является отсутствие задолженности по уплате алиментов. Если долг существует, то он не должен превышать сумму платежей за три месяца.

Также для оформления отсрочки необходимо, чтобы данные о детях и другой информации были корректно внесены в государственные реестры.

В Минобороны отмечают, что подача запроса происходит через приложение без необходимости личного обращения при условии соответствия установленным критериям.

