"В Україні вже протести": Зеленському нагадали, що не терпітимуть українці

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Кречмаровская Наталия
Методи мобілізації критикують не тільки пересічні українці, а народні депутати. Навіть президент України Володимир Зеленський зазначав, що бусифікація має зникнути з вулиць. Однак силова мобілізація продовжується, а українці дедалі частіше намагаються “врятувати” чоловіків з бусиків.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про ситуацію, яка виникла в Києві ввечері 14 червня. Зазначив, що в одному з житлових масивів Києва виникли заворушення під час спроби бусифікувати чоловіка. Політик зазначив, що було до 10 екіпажів поліції, проти людей застосували сльозогінний газ. Однак, як повідомив політик, чоловіка таки бусифікували.
Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловіки стояли в чергах, йшли в військо. І, зауважив нардеп, роль ТЦК зводилась тільки до оформлення людей. І країну рятували не ТЦК, а люди, наголосив політик.
За його словами, влада не хоче створювати умови, а хоче все жорсткіше закручувати гайки — у всіх питаннях.
Він зауважив, що такі випадки відбуваються набагато частіше, просто відео ситуації в Києві розлетілось по всій країні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про незаконну мобілізацію.