"В Україні вже протести": Зеленському нагадали, що не терпітимуть українці

Методи мобілізації критикують не тільки пересічні українці, а народні депутати. Навіть президент України Володимир Зеленський зазначав, що бусифікація має зникнути з вулиць. Однак силова мобілізація продовжується, а українці дедалі частіше намагаються “врятувати” чоловіків з бусиків.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про ситуацію, яка виникла в Києві ввечері 14 червня. Зазначив, що в одному з житлових масивів Києва виникли заворушення під час спроби бусифікувати чоловіка. Політик зазначив, що було до 10 екіпажів поліції, проти людей застосували сльозогінний газ. Однак, як повідомив політик, чоловіка таки бусифікували.

“Останнім часом комунікаційні Банкової почали просувати дуже просту і дуже брудну тезу про те, що начебто — є ТЦК, є держава, немає ТЦК, будуть обстріли і так далі. І це просто брехня, тому що давайте згадаємо 2022 рік”, — зазначив політик.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловіки стояли в чергах, йшли в військо. І, зауважив нардеп, роль ТЦК зводилась тільки до оформлення людей. І країну рятували не ТЦК, а люди, наголосив політик.

“Скільки б там не розповідав Зеленський, але врятували люди, самі звичайні люди, які пішли воювати. І саме цих людей сьогодні б'ють, бусифікують, задувають газом, тому що наша влада просто перестала любити, поважати і довіряти людям”, — переконаний політик.

За його словами, влада не хоче створювати умови, а хоче все жорсткіше закручувати гайки — у всіх питаннях.

“Цей спосіб дії від Зеленського дуже небезпечний, тому що вся ця пружина стискається і в якийсь момент її може просто порвати. І ми маємо це з вами розуміти, тому що так не можна діяти. Бо люди не сліпі, вони всі все бачать — ці зловживання, що в країні все менше і менше є повітря, яким можна спокійно, вільно дихати. Для українців найголовніше — це свобода. І от на цю свободу наступає влада з кожним кроком”, — пояснив народний депутат.

Він зауважив, що такі випадки відбуваються набагато частіше, просто відео ситуації в Києві розлетілось по всій країні.

“А так це відбувається вже по всій країні і такого буде все більше і більше. І це шлях абсолютно в нікуди. Нам потрібні зміни тут і зараз, ані чергові розмови, експериментальні проєкти і так далі”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про незаконну мобілізацію.



