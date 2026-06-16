"В Украине уже протесты": Зеленскому напомнили, что не будут терпеть украинцы

Методы мобилизации критикуют не только рядовые украинцы, но и народные депутаты. Даже президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что бусификацию необходимо убрать с улиц. Однако силовая мобилизация продолжается, а украинцы все чаще пытаются "спасти" мужчин из бусиков.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о ситуации, которая возникла в Киеве вечером 14 июня. Отметил, что в одном из жилых массивов Киева возникли беспорядки при попытке бусифицировать мужчину. Политик отметил, что было до 10 экипажей полиции, против людей применили слезоточивый газ. Однако, как сообщил политик, мужчину все же бусифицировали.

"В последнее время коммуникационные Банковой начали продвигать очень простой и очень грязный тезис о том, что вроде бы — есть ТЦК, есть государство, нет ТЦК, будут обстрелы и так далее. И это просто ложь, потому что давайте вспомним 2022 год", — отметил политик.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужчины стояли в очередях, шли в армию. И отметил нардеп, роль ТЦК сводилась только к оформлению людей. И страну спасали не ТЦК, а люди, подчеркнул политик.

"Сколько бы там ни рассказывал Зеленский, но спасли люди, самые обычные люди, которые пошли воевать. И именно этих людей сегодня бьют, бусифицируют, задувают газом, потому что наши власти просто перестали любить, уважать и доверять людям", — убежден политик.

По его словам, власти не хотят создавать условия, а хотят все жестче закручивать гайки — во всех вопросах.

"Этот способ действия от Зеленского очень опасен, потому что вся эта пружина сжимается и в какой-то момент ее может просто порвать. И мы должны это с вами понимать, потому что так нельзя действовать. Потому что люди не слепые, они все все видят — эти злоупотребления, что в стране все меньше и меньше воздуха, которым можно спокойно, свободно дышать. Для украинцев самое главное – это свобода. И вот на эту свободу наступает власть с каждым шагом", – пояснил народный депутат.

Он отметил, что такие случаи происходят гораздо чаще, просто видео ситуации в Киеве разлетелось по всей стране.

"А так это происходит уже по всей стране и такого будет все больше и больше. И это путь абсолютно в никуда. Нам нужны изменения здесь и сейчас, ни очередные разговоры, экспериментальные проекты и так далее", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о незаконной мобилизации.



