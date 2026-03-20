В Україні вводять обмеження електроенергії та відключення світла – ситуація на 20 березня

В Україні внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилась без електропостачання.

Графіки відключень і обмеження для бізнесу діють по всій Україні

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Міністерство енергетики.

Без світла тимчасово залишаються жителі Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Харківської областей.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

У Міненерго повідомили, що 20 березня з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00, діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Час і тривалість знеструмлень рекомендують уточнювати на офіційних ресурсах обленерго у відповідному регіоні.

У відомстві закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері.

Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та пришвидшити стабілізацію ситуації.

