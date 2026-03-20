В Украине в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроснабжения.

Графики отключений и ограничения для бизнеса действуют по всей Украине.

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Министерство энергетики.

Без света на время остаются жители Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей.

В Минэнерго сообщили, что 20 марта с 08:00 до конца суток во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленности.

Также в части регионов, а в вечерние часы – по всей территории Украины до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Время и продолжительность обесточений рекомендуют уточнять на официальных ресурсах облэнерго в регионе.

В ведомстве призывают граждан бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером.

Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и ускорить стабилизацию ситуации.

Читайте на "Комментариях", что в российском информационном пространстве появились резкие заявления от z-блоггеров и инфлюэнсеров с критикой президента РФ Владимира Путина. В своих публикациях они утверждают, что Путин избегает оцепления сильными и независимыми людьми, которые могли бы ему оппонировать или открыто выражать критику. По их мнению, именно это может стать причиной потери власти, что, по их оценкам, может произойти в ближайшее время. Также они отмечают, что эффективность управления государством и ведение войны могла быть выше, если бы руководство допускало к принятию решений компетентных специалистов. Отдельно блоггеры критикуют ситуацию с доступом в интернет в России, указывая на перебои даже в крупных городах и ограничение работы популярных сервисов. В своих заявлениях они приходят к выводу о нелегитимности власти и необходимости отставки Путина. В то же время, достоверность и масштабы таких настроений остаются предметом дискуссии.