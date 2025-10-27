В Україні відреагували на "готовність" Путіна прийняти план Трампа щодо закінчення війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін нібито готовий погодитися з "концепцією", яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України. Однак Україна ставиться скептично до таких заяв Кремля та вимагає реальних кроків з боку РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що Москва "готова прийняти американську концепцію щодо України та рухатися далі на запропонованій основі", зазначивши, що сторони "взяли паузу для обдумування пропозицій". При цьому, за словами Лаврова, Вашингтон нібито не надав офіційної відповіді.

На цю заяву відреагував очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які слова російських посадовців не варто сприймати серйозно без реальних дій.

"Можна буде повірити лише після припинення вогню. До цього — це все порожні розмови для уникнення додаткових санкцій. Після провалу візиту дмітрієва в США, який мав домовитися про те, аби нових санкцій не було, на росію чекають нові удари, зокрема вони стосуються криптовалют", — вважає Коваленко.

Очільник ЦПД зазначив, що так звана "концепція США", на яку посилається Лавров, може бути черговою спробою Москви створити ілюзію конструктивного діалогу, у той час як реальні дії Кремля залишаються агресивними.

"Тому росіяни хочуть знову спробувати виграти час, але не припиняти війну. Цей план важливо розуміти і далі вимагати припинення вогню. Лише це має значення", — підкреслив Коваленко.

Заяви Лаврова прозвучали на тлі введення нових санкцій США проти РФ, а також візиту до Америки посланця Путіна, якого назвали російським пропагандистом. Президент Зеленський заявив, що погодився на план Трампа щодо припинення бойових дій по лінії фронту, однак, за його словами, таку пропозицію не прийме Путін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров пояснив, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник".