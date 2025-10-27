В Украине отреагировали на "готовность" Путина принять план Трампа для окончания войны

Рубрики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин якобы готов согласиться с "концепцией", предложенной Соединенными Штатами для урегулирования войны против Украины. Однако Украина относится скептически к подобным заявлениям Кремля и требует реальных шагов со стороны РФ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Сергей Лавров заявил, что Москва "готова принять американскую концепцию по Украине и двигаться дальше на предложенной основе", отметив, что стороны "взяли паузу для обдумывания предложений". При этом, по словам Лаврова, Вашингтон якобы не предоставил официальный ответ.
На это заявление отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что какие-либо слова российских чиновников не следует воспринимать всерьез без реальных действий.
Глава ЦПД отметил, что так называемая "концепция США", на которую ссылается Лавров, может являться очередной попыткой Москвы создать иллюзию конструктивного диалога, в то время как реальные действия Кремля остаются агрессивными.
Заявления Лаврова прозвучали на фоне введения новых санкций США против РФ, а также визита в Америку посланника Путина, которого назвали российским пропагандистом. Президент Зеленский заявил, что согласился на план Трампа по прекращению боевых действий по линии фронта, однако, по его словам, такое предложение не примет Путин.
