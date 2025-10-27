logo

Война с Россией В Украине отреагировали на "готовность" Путина принять план Трампа для окончания войны
В Украине отреагировали на "готовность" Путина принять план Трампа для окончания войны

В Центре противодействия дезинформации заявили, что слова Лаврова о готовности Путина принять американскую концепцию завершения войны – это лишь попытка избежать новых санкций.

27 октября 2025, 11:57 comments1081
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин якобы готов согласиться с "концепцией", предложенной Соединенными Штатами для урегулирования войны против Украины. Однако Украина относится скептически к подобным заявлениям Кремля и требует реальных шагов со стороны РФ.

В Украине отреагировали на "готовность" Путина принять план Трампа для окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Москва "готова принять американскую концепцию по Украине и двигаться дальше на предложенной основе", отметив, что стороны "взяли паузу для обдумывания предложений". При этом, по словам Лаврова, Вашингтон якобы не предоставил официальный ответ.

На это заявление отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что какие-либо слова российских чиновников не следует воспринимать всерьез без реальных действий.

"Можно будет поверить только после прекращения огня. До этого — это все пустые разговоры во избежание дополнительных санкций. После провала визита Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, России ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют", — считает Коваленко.

Глава ЦПД отметил, что так называемая "концепция США", на которую ссылается Лавров, может являться очередной попыткой Москвы создать иллюзию конструктивного диалога, в то время как реальные действия Кремля остаются агрессивными.

"Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну. Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня. Только это имеет значение", — подчеркнул Коваленко.

Заявления Лаврова прозвучали на фоне введения новых санкций США против РФ, а также визита в Америку посланника Путина, которого назвали российским пропагандистом. Президент Зеленский заявил, что согласился на план Трампа по прекращению боевых действий по линии фронта, однако, по его словам, такое предложение не примет Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров объяснил, почему Россия не соглашается на прекращение огня в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник".



Источник: https://t.me/akovalenko1989/9981
