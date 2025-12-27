logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні прокоментували заяву РФ щодо "ліцензування" енергоблоку ЗАЕС
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні прокоментували заяву РФ щодо "ліцензування" енергоблоку ЗАЕС

У Міненерго заявили, що Запорізька АЕС є об'єктом виключної юрисдикції України

27 грудня 2025, 15:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Будь-які спроби Росії відновити експлуатацію енергоблоків Запорізької атомної електростанції несуть пряму загрозу ядерній аварії та мають ознаки ядерного тероризму. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, коментуючи повідомлення російської сторони про нібито "технічну готовність" одного з реакторів до роботи.

В Україні прокоментували заяву РФ щодо "ліцензування" енергоблоку ЗАЕС

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

У Міненерго наголосили, що рішуче засуджують дії РФ, спрямовані на легітимізацію окупації ЗАЕС шляхом видачі так званої ліцензії на експлуатацію енергоблоку. Рішення, оголошене російським регулятором "Ростехнагляд" у грудні 2025 року, українська сторона вважає юридично нікчемним і не має жодних правових наслідків.

Запорізька АЕС залишається об'єктом виключної юрисдикції України, а єдиним уповноваженим органом ядерного регулювання на її території є Державна інспекція з ядерного регулювання України. У міністерстві зазначають, що будь-які "дозвільні документи", видані окупаційними адміністраціями чи структурами держави-агресора, грубо порушують міжнародне право та суверенітет України.

Особливу тривогу викликають заяви РФ щодо готовності енергоблоку до запуску. У Міненерго нагадують, що після руйнування Каховського водосховища на тлі постійних обстрілів, перебоїв із зовнішнім електропостачанням, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення роботи реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють ризик аварії з транскордонними наслідками.

У відомстві також заявили про пряму відповідальність представників "Росатому", які, за оцінкою Києва, залучені до незаконного керування захопленою станцією. Україна вимагає негайного виведення російських військ та персоналу з території ЗАЕС та Енергодару, збереження всіх енергоблоків у режимі "холодної зупинки" та посилення міжнародних санкцій проти російського атомного сектора, щоб запобігти глобальній ядерній катастрофі.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чиєю буде ЗАЕС: Зеленський розповів, що пропонує Трамп.




Джерело: https://mev.gov.ua/novyna/zayava-ministerstva-enerhetyky-ukrayiny-shchodo-nezakonnoho-litsenzuvannya-enerhobloka
Теги:

Новини

Всі новини