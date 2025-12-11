Чьей будет ЗАЭС: Зеленский рассказал, что предлагает Трамп

Будущее Запорожской атомной электростанции пока остается одним из нерешенных вопросов при обсуждении с партнерами мирного плана.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

РФ настаивает на сохранении своего контроля над оккупированной ныне Запорожской АЭС. Украина категорически выступает против этого, рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы четко заявили: если РФ оставляет станцию себе – она не будет работать", — отметил президент.

По его словам, США сейчас предлагают вариант совместного управления ЗАЭС. Этим может заниматься определенный международный консорциум.

В то же время Украина настаивает, чтобы, прежде всего, российские войска полностью вышли со станции и прилегающей территории. Там должна быть создана демилитаризированная зона. Затем возможен доступ украинских специалистов и поиск модели управления станцией вместе с партнерами.

"Для нас ЗАЭС это — наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И потому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции сложно сказать. Все это в обсуждениях", — рассказал Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", РФ объявила о намерении запустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая находится под ее временной оккупацией. Об этих планах страна-агрессор официально проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Впрочем, эксперты считают, что любая попытка запуска атомного объекта в нынешних условиях может иметь катастрофические последствия.