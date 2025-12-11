Чиєю буде ЗАЕС: Зеленський розповів, що пропонує Трамп

Майбутнє Запорізької атомної електростанції поки залишається одним із невирішених питань при обговоренні з партнерами мирного плану.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

РФ наполягає на збереженні свого контролю над окупованою нині Запорізькою АЕС. Україна ж категорично виступає проти цього, розповів президент Володимир Зеленський.

"Ми чітко заявили: якщо РФ залишає станцію собі — вона не працюватиме", — зазначив президент.

За його словами, Сполучені Штати зараз пропонують варіант спільного управління ЗАЕС. Цим може займатися певний міжнародний консорціум.

Водночас Україна наполягає, щоб насамперед російські війська повністю вийшли зі станції та прилеглої території. Там має бути створена демілітаризована зона. Потім можливий доступ українських спеціалістів та пошук моделі управління станцією разом із партнерами.

"Для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, — поки що складно сказати. Все це в обговореннях", — розповів Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", РФ оголосила про намір запустити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), яка наразі перебуває під її тимчасовою окупацією. Про ці плани країна-агресор офіційно поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Втім, експерти вважають, будь-яка спроба запуску атомного об'єкта в нинішніх умовах може мати катастрофічні наслідки.