В Украине прокомментировали заявление РФ относительно "лицензирования" энергоблока ЗАЭС

Любые попытки России возобновить эксплуатацию энергоблоков Запорожской атомной электростанции несут прямую угрозу ядерной аварии и имеют признаки ядерного терроризма. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, комментируя сообщения российской стороны о якобы "технической готовности" одного из реакторов к работе.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В Минэнерго подчеркнули, что решительно осуждают действия РФ, направленные на легитимизацию оккупации ЗАЭС путем выдачи так называемой лицензии на эксплуатацию энергоблока. Решение, объявленное российским регулятором "Ростехнадзор" в декабре 2025 года, украинская сторона считает юридически ничтожным и не имеющим никаких правовых последствий.

Запорожская АЭС остается объектом исключительной юрисдикции Украины, а единственным уполномоченным органом ядерного регулирования на ее территории является Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. В министерстве отмечают, что любые "разрешительные документы", выданные оккупационными администрациями или структурами государства-агрессора, грубо нарушают международное право и суверенитет Украины.

Особую тревогу вызывают заявления РФ о готовности энергоблока к запуску. В Минэнерго напоминают, что после разрушения Каховского водохранилища, на фоне постоянных обстрелов, перебоев с внешним электроснабжением, деградации систем безопасности и отсутствия квалифицированного украинского персонала любые попытки возобновления работы реакторов являются сознательно безответственными и создают риск аварии с трансграничными последствиями.

В ведомстве также заявили о прямой ответственности представителей "Росатома", которые, по оценке Киева, вовлечены в незаконное управление захваченной станцией. Украина требует немедленного вывода российских войск и персонала с территории ЗАЭС и Энергодара, сохранения всех энергоблоков в режиме "холодной остановки" и усиления международных санкций против российского атомного сектора, чтобы предотвратить глобальную ядерную катастрофу.

Читайте также на портале "Комментарии" — чьей будет ЗАЭС: Зеленский рассказал, что предлагает Трамп.



