В Україні представили масовий ударний дрон «Хмаринка»: чому росіянам скоро буде ще «гарячіше»

Український ринок військових технологій поповнився перспективною новинкою — ударним безпілотником "Хмаринка" від вітчизняної компанії "Генерал Черешня". Розробники роблять ставку на доступність та великі обсяги виробництва, називаючи свій виріб "лоукост-відповіддю" на аналогічне озброєння противника.

БПЛА "Хмаринка"

Попри невисоку вартість, "Хмаринка" володіє значними бойовими можливостями. Дрон розрахований на роботу в радіусі до 50 кілометрів і може перебувати в автономному польоті до 60 хвилин. При цьому безпілотник здатен транспортувати до 7 кілограмів бойового заряду.

Виробник уже розпочав постачання перших одиниць техніки Силам безпеки та оборони. На початковому етапі дрони передаються безоплатно, щоб захисники могли протестувати їх у реальних бойових операціях.

У планах компанії — суттєве розширення виробничих потужностей. Також повідомляється, що найближчим часом "Хмаринка" пройде реєстрацію та з’явиться в асортименті Brave1 Маркету.

