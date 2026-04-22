В Україні представили масовий ударний дрон «Хмаринка»: чому росіянам скоро буде ще «гарячіше»

Недилько Ксения
Український ринок військових технологій поповнився перспективною новинкою — ударним безпілотником "Хмаринка" від вітчизняної компанії "Генерал Черешня". Розробники роблять ставку на доступність та великі обсяги виробництва, називаючи свій виріб "лоукост-відповіддю" на аналогічне озброєння противника.
БПЛА "Хмаринка"
Попри невисоку вартість, "Хмаринка" володіє значними бойовими можливостями. Дрон розрахований на роботу в радіусі до 50 кілометрів і може перебувати в автономному польоті до 60 хвилин. При цьому безпілотник здатен транспортувати до 7 кілограмів бойового заряду.
Виробник уже розпочав постачання перших одиниць техніки Силам безпеки та оборони. На початковому етапі дрони передаються безоплатно, щоб захисники могли протестувати їх у реальних бойових операціях.
У планах компанії — суттєве розширення виробничих потужностей. Також повідомляється, що найближчим часом "Хмаринка" пройде реєстрацію та з’явиться в асортименті Brave1 Маркету.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український оборонно-промисловий комплекс поповнився високотехнологічною новинкою — компанія OSIRIS AI презентувала дрон-перехоплювач UEB-1. Вперше можливості апарата було публічно продемонстровано на міжнародній виставці Xpotential у Німеччині.
Головною особливістю безпілотника є його здатність розвивати
вражаючу швидкість до 315 км/год, що дозволяє наздоганяти та нейтралізувати
навіть швидкісні повітряні цілі. Завдяки вбудованій системі обробки даних, дрон
може працювати майже автономно.