Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні представили масовий ударний дрон «Хмаринка»: чому росіянам скоро буде ще «гарячіше»
В Україні представили масовий ударний дрон «Хмаринка»: чому росіянам скоро буде ще «гарячіше»

7 кг вибухівки на 50 кілометрів: українські військові безкоштовно отримали перші партії дронів «Хмаринка»

22 квітня 2026, 21:31
Недилько Ксения

Український ринок військових технологій поповнився перспективною новинкою — ударним безпілотником "Хмаринка" від вітчизняної компанії "Генерал Черешня". Розробники роблять ставку на доступність та великі обсяги виробництва, називаючи свій виріб "лоукост-відповіддю" на аналогічне озброєння противника.

Попри невисоку вартість, "Хмаринка" володіє значними бойовими можливостями. Дрон розрахований на роботу в радіусі до 50 кілометрів і може перебувати в автономному польоті до 60 хвилин. При цьому безпілотник здатен транспортувати до 7 кілограмів бойового заряду.

Виробник уже розпочав постачання перших одиниць техніки Силам безпеки та оборони. На початковому етапі дрони передаються безоплатно, щоб захисники могли протестувати їх у реальних бойових операціях.

У планах компанії — суттєве розширення виробничих потужностей. Також повідомляється, що найближчим часом "Хмаринка" пройде реєстрацію та з’явиться в асортименті Brave1 Маркету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український оборонно-промисловий комплекс поповнився високотехнологічною новинкою — компанія OSIRIS AI презентувала дрон-перехоплювач UEB-1. Вперше можливості апарата було публічно продемонстровано на міжнародній виставці Xpotential у Німеччині.                                    

Головною особливістю безпілотника є його здатність розвивати вражаючу швидкість до 315 км/год, що дозволяє наздоганяти та нейтралізувати навіть швидкісні повітряні цілі. Завдяки вбудованій системі обробки даних, дрон може працювати майже автономно.



