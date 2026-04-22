В Украине представили массовый ударный дрон «Облако»: почему россиянам скоро будет еще «горячее»

Украинский рынок военных технологий пополнился перспективной новинкой – ударным беспилотником "Облако" от отечественной компании "Генерал Черешня". Разработчики делают ставку на доступность и большие объемы производства, называя свое изделие "лоукост-ответом" на аналогичное вооружение противника.

БПЛА "Хмаринка"

Несмотря на невысокую стоимость, "Облако" обладает значительными боевыми возможностями. Дрон рассчитан на работу в радиусе до 50 км и может находиться в автономном полете до 60 минут. При этом беспилотник может транспортировать до 7 килограммов боевого заряда.

Производитель уже приступил к поставкам первых единиц техники Силам безопасности и обороны. На начальном этапе дроны передаются безвозмездно, чтобы защитники могли протестовать в реальных боевых операциях.

В планах компании – существенное расширение производственных мощностей. Также сообщается, что в ближайшее время "Облако" пройдет регистрацию и появится в ассортименте Brave1 Маркета.

