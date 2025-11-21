logo_ukra

Війна з Росією В Україні повним ходом готують "нового Бойка": розкрито вражаючий план
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні повним ходом готують "нового Бойка": розкрито вражаючий план

В США активізувалася лобістська діяльність РПЦ за участю Новінського та проєкту Разумкова

21 листопада 2025, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Вашингтоні розпочала роботу делегація від РПЦЗ та Сербської православної церкви. За підтримки Православної Церкви Америки та лобіста Роберта Амстердама вони намагаються просунути в Конгресі США тезу про нібито "утиски православних в Україні".

В Україні повним ходом готують "нового Бойка": розкрито вражаючий план

Фото: з відкритих джерел

Основним фінансовим спонсором цієї ініціативи виступає український бізнесмен Вадим Новінський, який тривалий час підтримує діяльність структур РПЦ як всередині країни, так і за її межами.

Експерт Євгеній Прокопишин зазначає, що Новінський також фінансує політичний проєкт народного депутата Дмитра Разумкова. На його думку, це відображається у голосуваннях Разумкова, який систематично не підтримує законопроєкти, що обмежують вплив РПЦ в Україні, зокрема закон про заборону діяльності цієї церкви.

Прокопишин припускає, що російські структури можуть розглядати Разумкова як потенційного "нового Бойка" у сценарії політичного реваншу після можливого мирного врегулювання. У такому контексті Новінському може відводитися роль "нового Медведчука".

Крім того, експерт відзначає, що на тлі цієї активності в медіапросторі просуваються ідеї про можливу "амністію для РПЦ" у рамках майбутнього миру. Паралельно Разумков та інші політики з проросійськими поглядами відкрито закликають до "швидкого врегулювання", відставки президента та проведення дострокових виборів.

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинуло п’ять людей, ще вісім отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, під час атаки постраждали житлові будинки, магазин та місцевий ринок.



