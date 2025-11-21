У Вашингтоні розпочала роботу делегація від РПЦЗ та Сербської православної церкви. За підтримки Православної Церкви Америки та лобіста Роберта Амстердама вони намагаються просунути в Конгресі США тезу про нібито "утиски православних в Україні".

Фото: з відкритих джерел

Основним фінансовим спонсором цієї ініціативи виступає український бізнесмен Вадим Новінський, який тривалий час підтримує діяльність структур РПЦ як всередині країни, так і за її межами.

Експерт Євгеній Прокопишин зазначає, що Новінський також фінансує політичний проєкт народного депутата Дмитра Разумкова. На його думку, це відображається у голосуваннях Разумкова, який систематично не підтримує законопроєкти, що обмежують вплив РПЦ в Україні, зокрема закон про заборону діяльності цієї церкви.

Прокопишин припускає, що російські структури можуть розглядати Разумкова як потенційного "нового Бойка" у сценарії політичного реваншу після можливого мирного врегулювання. У такому контексті Новінському може відводитися роль "нового Медведчука".

Крім того, експерт відзначає, що на тлі цієї активності в медіапросторі просуваються ідеї про можливу "амністію для РПЦ" у рамках майбутнього миру. Паралельно Разумков та інші політики з проросійськими поглядами відкрито закликають до "швидкого врегулювання", відставки президента та проведення дострокових виборів.

