В Вашингтоне начала работу делегация от РПЦЗ и Сербской православной церкви. При поддержке Православной Церкви Америки и лоббиста Роберта Амстердама они пытаются продвинуть в Конгрессе США тезис о якобы "притеснениях православных в Украине".

Фото: из открытых источников

Основным финансовым спонсором этой инициативы выступает украинский бизнесмен Вадим Новинский, длительно поддерживающий деятельность структур РПЦ как внутри страны, так и за ее пределами.

Эксперт Евгений Прокопишин отмечает, что Новинский также финансирует политический проект народного депутата Дмитрия Разумкова. По его мнению, это отражается в голосованиях Разумкова, систематически не поддерживающего законопроекты, ограничивающие влияние РПЦ в Украине, в частности, закон о запрете деятельности этой церкви.

Прокопишин предполагает, что российские структуры могут рассматривать Разумкова как потенциального "нового Бойко" в сценарии политического реванша после возможного мирного урегулирования. В таком контексте Новинскому может отводиться роль "нового Медведчука".

Кроме того, эксперт отмечает, что на фоне этой активности в медиапространстве продвигаются идеи о возможной "амнистии для РПЦ" в рамках будущего мира. Параллельно Разумков и другие политики с пророссийскими взглядами открыто призывают к "скорому урегулированию", отставке президента и проведению досрочных выборов.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибли пять человек, еще восемь получили ранения, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, при атаке пострадали жилые дома, магазин и местный рынок.