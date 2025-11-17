Все частіше в прифронтових зонах фіксується застосування нового типу "Шахеда" 101. Про це повідомив Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість

"Поки що цей БПЛА до кінця не вивчений. Але вже можна сказати про бойову частину вагою 8-9 кілограмів і дальність польоту кілька сотень кілометрів.

Навігація БПЛА відбувається на основі 4-елементної CRPA антени. БПЛА вироблені 2024 року в Ірані.

Можна припустити, що росіяни продовжать виробництво цього БПЛА на території Росії. Це спроба противника "закрити" потребу БПЛА у масовому сегменті мідлстрайків", – зазначає фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни продовжують вдосконалювати свої ударні безпілотники, встановлюючи на них нові девайси, щоб знімати місцевість, керувати ними в режимі реального часу, наводити та маневрувати.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали ставити на "шахеди" все більше камер.

"До уваги всіх екіпажів перехоплювачів. На Шахеді все частіше фіксуються камери заднього огляду, як знизу, так і зверху. Відео із цих камер передається через радіомодем на росію. Поки не відомо, що робить Шахед – веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення. Такі Шахеди відразу видно по двох антенах на краях хвостів. Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику", – зазначає експерт.