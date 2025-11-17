logo_ukra

BTC/USD

94571

ETH/USD

3146.71

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість

Росіяни почали використовувати «шахед» нового типу

17 листопада 2025, 16:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Все частіше в прифронтових зонах фіксується застосування нового типу "Шахеда" 101. Про це повідомив Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість

В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість

"Поки що цей БПЛА до кінця не вивчений. Але вже можна сказати про бойову частину вагою 8-9 кілограмів і дальність польоту кілька сотень кілометрів.

Навігація БПЛА відбувається на основі 4-елементної CRPA антени. БПЛА вироблені 2024 року в Ірані.

Можна припустити, що росіяни продовжать виробництво цього БПЛА  на території Росії. Це спроба противника "закрити" потребу БПЛА у масовому сегменті мідлстрайків", – зазначає фахівець.

В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість - фото 2
В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість - фото 2
В Україні помічають новий іранський «Шахед»: у чому його особливість - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни продовжують вдосконалювати свої ударні безпілотники, встановлюючи на них нові девайси, щоб знімати місцевість, керувати ними в режимі реального часу, наводити та маневрувати.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали ставити на "шахеди" все більше камер.

"До уваги всіх екіпажів перехоплювачів. На Шахеді все частіше фіксуються камери заднього огляду, як знизу, так і зверху. Відео із цих камер передається через радіомодем на росію. Поки не відомо, що робить Шахед – веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення. Такі Шахеди відразу видно по двох антенах на краях хвостів. Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику", – зазначає експерт.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини