В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность

Все чаще в прифронтовых зонах фиксируется применение нового типа "Шахеда" 101. Об этом сообщил Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

В Украине отмечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность

"Пока этот БПЛА до конца не изучен. Но уже можно сказать о боевой части весом 8-9 килограммов и дальности полета несколько сотен километров.

Навигация БПЛА происходит на основе 4-элементной антенны CRPA. БПЛА произведены в 2024 году в Иране.

Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте медстрайков", – отмечает специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники, устанавливая на них новые девайсы, чтобы снимать местность, управлять ими в режиме реального времени, наводить и маневрировать.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали ставить на "шахеды" все больше камер.

"Вниманию всех экипажей перехватчиков. На Шахеде все чаще фиксируются камеры заднего вида, как снизу, так и сверху. Видео этих камер передается через радиомодем на россию. Пока неизвестно, что делает Шахед – ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения. Такие Шахеды сразу видны по двум антеннам на краях хвостов. Однозначно враг понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику", – отмечает эксперт.