logo

BTC/USD

94571

ETH/USD

3146.71

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность

Россияне начали использовать "шахед" нового типа

17 ноября 2025, 16:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Все чаще в прифронтовых зонах фиксируется применение нового типа "Шахеда" 101. Об этом сообщил Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность

В Украине отмечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность

"Пока этот БПЛА до конца не изучен. Но уже можно сказать о боевой части весом 8-9 килограммов и дальности полета несколько сотен километров.

Навигация БПЛА происходит на основе 4-элементной антенны CRPA. БПЛА произведены в 2024 году в Иране.

Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте медстрайков", – отмечает специалист.

В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность - фото 2
В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность - фото 2
В Украине замечают новый иранский «Шахед»: в чем его особенность - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники, устанавливая на них новые девайсы, чтобы снимать местность, управлять ими в режиме реального времени, наводить и маневрировать.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали ставить на "шахеды" все больше камер.

"Вниманию всех экипажей перехватчиков. На Шахеде все чаще фиксируются камеры заднего вида, как снизу, так и сверху. Видео этих камер передается через радиомодем на россию. Пока неизвестно, что делает Шахед – ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения. Такие Шахеды сразу видны по двум антеннам на краях хвостов. Однозначно враг понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику", – отмечает эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости