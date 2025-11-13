Росіяни продовжують вдосконалювати свої ударні безпілотники, встановлюючи на них нові девайси, щоб знімати місцевість, керувати ними в режимі реального часу, наводити та маневрувати.

Росіяни придумали нові «девайси» на «Шахедах»: чому збити їх все складніше

Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали ставити на "шахеди" все більше камер.

"До уваги всіх екіпажів перехоплювачів. На Шахеді все частіше фіксуються камери заднього огляду, як знизу, так і зверху. Відео із цих камер передається через радіомодем на росію.

Поки не відомо, що робить Шахед – веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення.

Такі Шахеди відразу видно по двох антенах на краях хвостів.

Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику", – зазначає експерт.

