Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які керують кількома мережами закупівель, що підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це йдеться у доповіді відомства від 12 листопада.

США наклало санкції проти українських підприємств, які допомагали Ірану виробляти «Шахеди»

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх програм ядерної та звичайної зброї, а також підтримки своїх терористичних поплічників", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі .

"За вказівкою президента Трампа ми чинимо максимальний тиск на Іран, щоб той припинив свою ядерну загрозу. Сполучені Штати також очікують, що міжнародне співтовариство повністю запровадить санкції ООН щодо Ірану, щоб перекрити йому доступ до світової фінансової системи".

Ці мережі становлять загрозу для персоналу США та їхніх союзників на Близькому Сході, а також для комерційного судноплавства в Червоному морі.

Зазначається, що в Україні серед таких компаній є ТОВ "ЕКОФЕРА" та ТОВ "ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА", які базуються у Харкові та Києві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що США повідомили країни Європи про те, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє видання "The Financial Times", посилаючись на власні дані.

У публікації повідомляється, що минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року при адміністрації попереднього президента Джо Байдена, які мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку зазначених країн.