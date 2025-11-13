logo

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США наложили санкции против украинских предприятий, которые помогали Ирану производить «Шахеды»
commentss НОВОСТИ Все новости

США наложили санкции против украинских предприятий, которые помогали Ирану производить «Шахеды»

Министерство финансов США нарушает работу транснациональных сетей закупок ракет и беспилотников Ирана

13 ноября 2025, 15:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Управление контроля за иностранными активами ( OFAC ) Министерство финансов США ввело санкции против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, управляющих несколькими сетями закупок, поддерживающих производство Ираном баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в докладе ведомства от 12 ноября.

США наложили санкции против украинских предприятий, которые помогали Ирану производить «Шахеды»

США наложили санкции против украинских предприятий, которые помогали Ирану производить «Шахеды»

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих программ ядерного и обычного оружия, а также поддержки своих террористических приспешников", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

"По указанию президента Трампа мы оказываем максимальное давление на Иран, чтобы тот прекратил свою ядерную угрозу. Соединенные Штаты также ожидают, что международное сообщество полностью введет санкции ООН в отношении Ирана, чтобы перекрыть ему доступ к мировой финансовой системе".

Эти сети представляют угрозу для персонала США и их союзников на Ближнем Востоке, а также для коммерческого судоходства в Красном море.

Отмечается , что в Украине среди таких компаний есть ООО "ЭКОФЕРА" и ООО "ГК ИМПЕРАТИВ УКРАИНА", базирующихся в Харькове и Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США сообщили страны Европы о том, что отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Financial Times", ссылаясь на собственные данные.

В публикации сообщается, что на прошлой неделе европейские страны получили уведомления от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации предыдущего президента Джо Байдена, целью было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредной информации со стороны указанных стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости