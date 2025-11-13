Управление контроля за иностранными активами ( OFAC ) Министерство финансов США ввело санкции против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, управляющих несколькими сетями закупок, поддерживающих производство Ираном баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в докладе ведомства от 12 ноября.

США наложили санкции против украинских предприятий, которые помогали Ирану производить «Шахеды»

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих программ ядерного и обычного оружия, а также поддержки своих террористических приспешников", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

"По указанию президента Трампа мы оказываем максимальное давление на Иран, чтобы тот прекратил свою ядерную угрозу. Соединенные Штаты также ожидают, что международное сообщество полностью введет санкции ООН в отношении Ирана, чтобы перекрыть ему доступ к мировой финансовой системе".

Эти сети представляют угрозу для персонала США и их союзников на Ближнем Востоке, а также для коммерческого судоходства в Красном море.

Отмечается , что в Украине среди таких компаний есть ООО "ЭКОФЕРА" и ООО "ГК ИМПЕРАТИВ УКРАИНА", базирующихся в Харькове и Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США сообщили страны Европы о том, что отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Financial Times", ссылаясь на собственные данные.

В публикации сообщается, что на прошлой неделе европейские страны получили уведомления от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации предыдущего президента Джо Байдена, целью было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредной информации со стороны указанных стран.