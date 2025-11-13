Россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники, устанавливая на них новые аксессуары, чтобы снимать местность, управлять ими в режиме реального времени, наводить и маневрировать.

Россияне придумали новые "девайсы" на "Шахедах": почему сбить их все сложнее

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали ставить на "шахеды" все больше камер.

"Вниманию всех экипажей перехватчиков. На Шахеде все чаще фиксируются камеры заднего вида, как снизу, так и сверху. Видео этих камер передается через радиомодем на россию.

Пока неизвестно, что делает Шахед – ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения.

Такие Шахеды сразу видны по двум антеннам на краях хвостов.

Однозначно враг понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику", – отмечает эксперт.

