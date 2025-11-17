Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре озвучує справжню мету РФ. Він каже, що "війна триватиме, поки росія не досягне своєї мети". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

В Україні озвучили справжню мету Росії

"Нагадаю — мета росії — знищення України і максимальне виселення українців з території. Відповідно, все, що я писав раніше, про неможливість трансформації росії з війни за нинішнього режиму в москві — це факт. Вони не здатні жити без війни, їх еліти заробляють на цьому, і їм потрібна пауза або капітуляція України", — зазначає експерт.

За його словами, це означає, що Росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа".

"Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО.

Виходить, що дешевше і простіше дробити росію та їх режим. Але, не для всіх. Китай, на жаль, влаштовує залежна від них сьогоднішня росія.

Але — все буде добре. Імперії руйнуються", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку ворог повільно, але впевнено тисне вперед. Складається враження, що місто для них уже не ціль, а прохідний коридор — Покровськ поступово втрачає вагу як оборонний вузол. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який щоденно робить звіти щодо обстановки на фронті.

"У північній частині міста, рус*ки підняли активність, зайшли в район селища Щербакова і продавили лінію приблизно на 700 метрів. Наші бійці закрили їх одразу, але далі починається сіра зона там, де вони знову підтягуються, вибудовують точку опору і лізуть вперед малими групами. Паралельно ворог щільно обробляє західний і північний фланги, пробуючи розтягнути наші сили і збільшити свій коридор контролю. Їм важливо не дати нам зайти назад у межі міста, тому вони затискають ці фланги, як кліщами, — ширять периметр, поки є ресурс, а ресурсу там ср*кою жуй", – наголошує військовий.



