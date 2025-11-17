На Покровському напрямку ворог повільно, але впевнено тисне вперед. Складається враження, що місто для них уже не ціль, а прохідний коридор — Покровськ поступово втрачає вагу як оборонний вузол. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який щоденно робить звіти щодо обстановки на фронті.

«Повернути Покровськ – це як пити каву в Криму»: військовий про події на напрямку

"У північній частині міста, рус*ки підняли активність, зайшли в район селища Щербакова і продавили лінію приблизно на 700 метрів. Наші бійці закрили їх одразу, але далі починається сіра зона там, де вони знову підтягуються, вибудовують точку опору і лізуть вперед малими групами.

Паралельно ворог щільно обробляє західний і північний фланги, пробуючи розтягнути наші сили і збільшити свій коридор контролю. Їм важливо не дати нам зайти назад у межі міста, тому вони затискають ці фланги, як кліщами, — ширять периметр, поки є ресурс, а ресурсу там ср*кою жуй", – наголошує військовий.

За його словами, ситуація по факту така, що кількість росіян зростає щодня, а особового складу, щоб тримати оболонку міста – в українців стає все менше.

"Дрони добре працюють, проте вони не змінюють сам хід подій — лише стримують те, що й так вже сиплеться під тиском.

Давайте будемо дивитися реально: сил відбити ціле місто – немає, локальні зачистки/контратаки – не дають того результату, який прагнеш поставити, а для картинки ну таке собі, знімати щоб виє*нутися, але перед ким? Все дуже просто, місто поступово відколюється, що ще казати? Далі буде битва за інші рубежі, все як і було рік тому, два роки і т.п.

Тому не бачу сенсу панікувати, а мріяти про повернення Покровська – це як дійти до кордонів 91р. чи пити каву у Криму. Треба просто готуватися далі, щоб ще більше не втратити, а ми тільки пи*димо і головою хитаємо", – наголошує "Мучной".

