Нардепка наголошує: «Попрощайтеся з ще одним містом»
Нардепка наголошує: «Попрощайтеся з ще одним містом»

Нардепка Безугла заявляє, що окупанти захоплюють ключове місто на Запоріжжі

14 листопада 2025, 15:04
Автор:
Недилько Ксения

Народна депутатка України Мар’яна Безугла заявила, що місто Гуляйполе на Запоріжжі під загрозою окупації. У цьому вона звинуватила президента та головнокомандувача.

"Місто Гуляйполе, батьківщина Нестора Махна, стало черговою жертвою безладу військового управління і бажання Президента тримати Сирського. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку.

Там оголошена евакуація людей, його зрівнюють із землею, обходять з боків, та незабаром бої будуть уже в Гуляйполі.

Нашу історію знищують росіяни, але допомагають їм недолугі командири і брак політичної волі", – заявила нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області після захоплення Данилівки, ворог не просто просунувся вперед — він фактично "перекусив нашу логістику на осі", що вела до Гуляйполя з півночі. Про це заявив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Це різко обмежило маневр і можливість швидко підтягувати підкріплення. Вектор тепер читається без туману, під*рня розгортає тиск у напрямку Нечаївки – Остапівського і паралельно намагається розвивати просування в бік Відрадного", – наголошує військовий.

За його словами, відбувається спроба сформувати широке охоплення всього місцевого фронту, підвести наші позиції під загрозу напівкільця.

"Подібне ми вже бачили на Південно-Донецькому напрямку, де вони так само заходили клином, а потім роздували фланги", – зазначає "Мучной".                                                                                                                       



