Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что город Гуляйполе на Запорожье под угрозой оккупации. В этом она обвинила президента и главнокомандующего.

Нардепка отмечает: «Попрощайтесь с еще одним городом»

"Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Президента держать Сырского. Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении.

Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе.

Нашу историю уничтожают россияне, но помогают им несуразные командиры и нехватка политической воли", – заявила нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Александровском направлении Днепропетровской области после захвата Даниловки, враг не просто продвинулся вперед — он фактически "перекусил нашу логистику на оси", ведущую в Гуляйполе с севера. Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Это резко ограничило маневр и возможность быстро подтягивать подкрепление. Вектор теперь читается без тумана, пид*рня разворачивает давление в направлении Нечаевки – Остаповского и параллельно пытается развивать продвижение в сторону Отрадного", – отмечает военный.

По его словам, предпринимается попытка сформировать широкий охват всего местного фронта, подвести наши позиции под угрозу полукольца.

"Подобное мы уже видели на Южно-Донецком направлении, где они также заходили клином, а затем раздували фланги", – отмечает "Мучной".