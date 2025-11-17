На Покровском направлении враг медленно, но уверенно давит вперед. Создается впечатление, что город для них уже не цель, а проходной коридор — Покровск постепенно теряет вес как оборонный узел. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно делает отчеты об обстановке на фронте.

«Вернуть Покровск – это как пить кофе в Крыму»: военный о событиях на направлении

"В северной части города рус*ки подняли активность, зашли в район поселка Щербакова и продавили линию примерно на 700 метров. Наши бойцы закрыли их сразу, но дальше начинается серая зона там, где они снова подтягиваются, выстраивают точку сопротивления и лезут вперед малыми группами.

Параллельно противник плотно обрабатывает западный и северный фланги, пытаясь растянуть наши силы и увеличить свой коридор контроля. Им важно не дать нам зайти назад в черту города, поэтому они зажимают эти фланги, как клещами, — ширят периметр, пока есть ресурс, а ресурса там ср*кой жуй", – отмечает военный.

По его словам, ситуация по факту такова, что количество россиян растет ежедневно, а личного состава, чтобы держать оболочку города, у украинцев становится все меньше.

"Дроны хорошо работают, однако они не меняют сам ход событий — только сдерживают то, что и так уже сыпется под давлением.

Давайте будем смотреть реально: сил отбить целый город – нет, локальные зачистки/контратаки – не дают того результата, который стремишься поставить, а для картинки ну такое, снимать чтобы вые*нуться, но перед кем? Все очень просто, город постепенно откалывается, что еще говорить? В продолжение следует битва за другие рубежи, все как и было год назад, два года и т.п.

Поэтому не вижу смысла паниковать, а мечтать о возвращении Покровска – это как дойти до границ 91г. или пить кофе в Крыму. Надо просто готовиться дальше, чтобы еще больше не потерять, а мы только пи*дим и головой качаем", – отмечает "Мучной".

