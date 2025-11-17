Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз озвучивает настоящую цель РФ. Он говорит, что "война будет продолжаться, пока Россия не достигнет своей цели". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В Украине озвучили настоящую цель России

"Напомню — цель россии — уничтожение Украины и максимальное выселение украинцев с территории. Соответственно, все, что я писал ранее, о невозможности трансформации россии из войны при нынешнем режиме в Москве — это факт. Они не способны жить без войны, их элиты зарабатывают на этом, и им нужна пауза или капитуляция Украины", — заявляет эксперт.

По его словам, это означает, что Россия выбирает курс, который можно назвать просто: "пересидеть Трампа".

"Это как продолжение войны, так и пауза для возобновления сил и повторения агрессии. Вопрос лишь в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО".

Выходит, что дешевле и проще дробить россию и их режим. Но не для всех. Китай, к сожалению, устраивает зависимая от них сегодняшняя россия.

Но – все будет хорошо. Империи рушатся", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении враг медленно, но уверенно давит вперед. Создается впечатление, что город для них уже не цель, а проходной коридор — Покровск постепенно теряет вес как оборонный узел. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно делает отчеты об обстановке на фронте.

"В северной части города, рус*ки подняли активность, зашли в район поселка Щербакова и продавили линию примерно на 700 метров. Наши бойцы закрыли их сразу, но дальше начинается серая зона там, где они снова подтягиваются, выстраивают точку сопротивления и лезут вперед малыми группами. пробуя растянуть наши силы и увеличить свой коридор контроля. Им важно не дать нам зайти назад в черту города, поэтому они зажимают эти фланги, как клещами, — расширяют периметр, пока есть ресурс, а ресурса там ср*кой жуй", – отмечает военный.



