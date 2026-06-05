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В Україні оголосили локальне перемир'я: де припинять вогонь

Навколо ЗАЕС оголосили локальне перемир'я для відновлення електропостачання

5 червня 2026, 11:05
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Кравцев Сергей

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило, що на території довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) оголошено локальне перемир'я для проведення ремонтних робіт. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці МАГАТЕ Х.

В Україні оголосили локальне перемир'я: де припинять вогонь

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Варто звернути увагу на те, що це вже шосте тимчасове перемир'я на території ЗАЕС.

Під наглядом експертів МАГАТЕ протягом наступних днів українські фахівці та представники окупантів розпочнуть ремонт пошкоджень на лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кіловольт (кВ) після масштабного розмінування території.

Лінію електропередачі напругою 750 кВ було відключено у березні. З 24 березня ЗАЕС отримує харчування лише від резервної лінії 330 кВ "Ферроплавна-1".

"Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце пошкодження лінії електропередачі: на вершині високих опор по той бік лінії контролю на річці Дніпро", — зазначили у МАГАТЕ.

Читайте на порталі "Коментарі" — Росія все активніше використовує масовані атаки по українських містах на тлі погіршення ситуації для своїх військ на фронті. Такого висновку дійшли аналітики американського видання The Atlantic, які вважають, що кампанія Кремля в Україні стикається з наростаючими проблемами, а удари по цивільній інфраструктурі стають одним із небагатьох інструментів тиску, які залишилися в розпорядженні Володимира Путіна.

Також видання "Коментарі" повідомляло – тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі катастрофи. У ніч проти 3 червня 2026 року на найбільшому ядерному об'єкті Європи зафіксували вже 17 повний блекаут за час окупації та п'ятий – з початку поточного року.




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Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2062766215924252742?s=46&fbclid=IwY2xjawSPTe5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzU0Z0eWFYcVo2d3BlZDhuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHu6t9cMBDKKJcYQv1B8JdkukSOVFK5BrvVB_8JkgJe4tesIO8hWIxPtpIrsL_aem_4gipYwiLO8HOY8I-STtzOA
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