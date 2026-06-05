В Украине объявили локальное перемирие: где прекратят огонь

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Кравцев Сергей
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что на территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) объявлено локальное перемирие для проведения ремонтных работ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на странице МАГАТЭ в Х.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Стоит обратить внимание, что это уже шестое временное перемирие на территории ЗАЭС.
Под наблюдением экспертов МАГАТЭ в течение следующих дней украинские специалисты и представители оккупантов начнут ремонт повреждений на линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 киловольт (кВ) после масштабного разминирования территории.
Линия электропередачи напряжением 750 кВ была отключена в марте. С 24 марта ЗАЭС получает питание только от резервной линии 330 кВ "Ферроплавна-1".
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