"В Україні не існує непридатних": у Раді пробили дно скандальною заявою

Член парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що українське законодавство не передбачає статусу "непридатний до військової служби".

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Відповідний коментар парламентар озвучив в ефірі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про проходження військово-лікарської комісії та визначення придатності громадян до служби.

За словами депутата, усі військовозобов’язані громадяни мають проходити медичне обстеження, а висновок щодо можливості проходження військової служби ухвалюється виключно на основі стану здоров’я людини та результатів огляду.

Водночас порядок проведення військово-лікарської експертизи чітко регламентується наказом Міністерства оборони України №402. Саме цей документ визначає механізм роботи військово-лікарських комісій та перелік рішень, які можуть ухвалюватися після проходження медичного огляду.

Зокрема, ВЛК може встановити один із кількох статусів. Серед них — "придатний до військової служби", "тимчасово непридатний до військової служби" та "непридатний до військової служби". Раніше також існувала категорія "обмежено придатний", однак після змін у законодавстві її було скасовано.

Статус повної непридатності застосовується у випадках, коли людина має захворювання, травми або інші порушення здоров’я, які унеможливлюють виконання військового обов’язку. Для ухвалення такого рішення комісія проводить медичне обстеження, аналізує результати обстежень та медичну документацію.

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