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"В Україні не існує непридатних": у Раді пробили дно скандальною заявою

Член парламентського комітету з нацбезпеки виступив із резонансною заявою щодо роботи ВЛК

24 червня 2026, 23:40
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Клименко Елена

Член парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що українське законодавство не передбачає статусу "непридатний до військової служби".

"В Україні не існує непридатних": у Раді пробили дно скандальною заявою

Фото: з відкритих джерел

Відповідний коментар парламентар озвучив в ефірі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про проходження військово-лікарської комісії та визначення придатності громадян до служби. 

За словами депутата, усі військовозобов’язані громадяни мають проходити медичне обстеження, а висновок щодо можливості проходження військової служби ухвалюється виключно на основі стану здоров’я людини та результатів огляду.

Водночас порядок проведення військово-лікарської експертизи чітко регламентується наказом Міністерства оборони України №402. Саме цей документ визначає механізм роботи військово-лікарських комісій та перелік рішень, які можуть ухвалюватися після проходження медичного огляду. 

Зокрема, ВЛК може встановити один із кількох статусів. Серед них — "придатний до військової служби", "тимчасово непридатний до військової служби" та "непридатний до військової служби". Раніше також існувала категорія "обмежено придатний", однак після змін у законодавстві її було скасовано.

Статус повної непридатності застосовується у випадках, коли людина має захворювання, травми або інші порушення здоров’я, які унеможливлюють виконання військового обов’язку. Для ухвалення такого рішення комісія проводить медичне обстеження, аналізує результати обстежень та медичну документацію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Білорусь може зіткнутися з новими ризиками втягування у війну проти України через посилення впливу та тиску з боку Кремля. Таку думку в коментарі "24 каналу" висловив командир бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.



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