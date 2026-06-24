"Сини і доньки Білорусі будуть гинути": в ЗСУ зробили термінову заяву про кривавий план Путіна і Лукашенка

Білорусь може зіткнутися з новими ризиками втягування у війну проти України через посилення впливу та тиску з боку Кремля. Таку думку в коментарі "24 каналу" висловив командир бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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На його переконання, Росія зацікавлена у створенні додаткового осередку напруження на північному кордоні України. Такий сценарій дозволив би Москві змусити Київ перекидати частину військ, техніки та резервів на білоруський напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Федоренко нагадав, що Білорусь вже відігравала важливу роль у перші місяці повномасштабної війни. Саме з її території у 2022 році російські війська розпочали наступ на Київ, а білоруська інфраструктура використовувалася для розміщення військових підрозділів, авіації та забезпечення логістики російської армії.

Втім, нині, за словами військового, ситуація може набути ще серйознішого характеру. Мова вже може йти не лише про надання території чи інфраструктури, а про безпосередню участь білоруських військовослужбовців у бойових діях.

На думку Федоренка, у разі такого розвитку подій найбільші наслідки відчує саме білоруське суспільство, адже людські втрати можуть стати неминучими.

"Він загнав білоруський народ в те, що їхні сини і доньки зараз почнуть гинути. От в чому ситуація. І це є величезна проблема", — сказав Федоренко.

Командир також звернув увагу на суспільний аспект проблеми. На його думку, багато залежатиме від реакції самих громадян Білорусі та їхньої готовності впливати на рішення влади.

"Якщо білоруський народ схилить голову, як це зробив російський, і буде просто йти на бійню і вмирати", — зазначив він.

Водночас Федоренко наголосив, що будь-яке розширення участі Білорусі у війні неминуче матиме наслідки для безпеки самої країни. Тому питання подальшої ролі Мінська у російсько-українському конфлікті залишається одним із ключових факторів регіональної безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 24 червня в окупованому Севастополі було завдано серію ударів по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури. За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", ціллю стала головна електропідстанція міста, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи енергомережі регіону.