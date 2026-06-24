Беларусь может столкнуться с новыми рисками втягивания в войну против Украины из-за усиления влияния и давления со стороны Кремля. Такое мнение в комментарии "24 канала" высказал командир бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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По его убеждению, Россия заинтересована в создании дополнительной ячейки напряжения на северной границе Украины. Такой сценарий позволил Москве заставить Киев перебрасывать часть войск, техники и резервов на белорусское направление, ослабляя другие участки фронта.

Федоренко напомнил, что Беларусь уже играла немаловажную роль в первые месяцы полномасштабной войны. Именно на ее территории в 2022 году российские войска начали наступление на Киев, а белорусская инфраструктура использовалась для размещения военных подразделений, авиации и обеспечения логистики российской армии.

Впрочем, сейчас, по словам военного, ситуация может приобрести еще более серьезный характер. Речь уже может идти не только о предоставлении территории или инфраструктуре, но и о непосредственном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях.

По мнению Федоренко, в случае такого развития событий наибольшие последствия ощутит именно белорусское общество, ведь человеческие потери могут оказаться неизбежными.

"Он загнал белорусский народ в то, что их сыновья и дочери сейчас начнут погибать. Вот в чем ситуация. И это огромная проблема", — сказал Федоренко.

Командир также указал на общественный аспект проблемы. По его мнению, многое будет зависеть от реакции самих граждан Беларуси и их готовности влиять на решение властей.

"Если белорусский народ склонит голову, как это сделал российский, и будет просто идти на бойню и умирать", — отметил он.

В то же время Федоренко подчеркнул, что любое расширение участия Беларуси в войне будет неизбежно иметь последствия для безопасности самой страны. Поэтому вопрос о дальнейшей роли Минска в российско-украинском конфликте остается одним из ключевых факторов региональной безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 24 июня в оккупированном Севастополе была нанесена серия ударов по важному объекту энергетической инфраструктуры. По информации командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяру", целью стала главная электроподстанция города, играющая ключевую роль в обеспечении работы энергосети региона.