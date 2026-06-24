“Кіна не буде”: “Мадяр” розкрив сенсаційні деталі нових вибухів у Криму та шокував наслідками

У ніч на 24 червня в окупованому Севастополі було завдано серію ударів по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури. За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", ціллю стала головна електропідстанція міста, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи енергомережі регіону.

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За словами військового, об'єкт відповідає за розподіл електроенергії, що надходить від Балаклавської теплоелектростанції. Саме ця підстанція забезпечує передачу потужностей та стабільність роботи значної частини енергосистеми окупованого Севастополя.

"Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кіна не буде, а світла, як виявляється, багато не буває… І так, правильна цифра – 7. Саме туди – сім", — написав Бровді.

Командувач уточнив, що по об'єкту було завдано сім ударів безпілотниками. За його словами, операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з Центром глибинного ураження.

Окрім атаки на енергетичний об'єкт у Севастополі, українські безпілотні підрозділи цієї ж ночі виконали низку інших бойових завдань на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними Бровді, ураження зазнали десятки військових цілей противника, розташованих в оперативній глибині.

"Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника", — додав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що ретранслятори на території Білорусі, які, за даними української сторони, використовувалися для координації польотів російських ударних безпілотників типу "Шахед", із 22 червня припинили функціонувати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.