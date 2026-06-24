"Кина не будет": "Мадяр" раскрыл сенсационные детали новых взрывов в Крыму и шокировал последствиями

В ночь на 24 июня в оккупированном Севастополе была нанесена серия ударов по важному объекту энергетической инфраструктуры. По информации командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяру", целью стала главная электроподстанция города, играющая ключевую роль в обеспечении работы энергосети региона.

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По словам военного, объект отвечает за распределение электроэнергии, поступающей от Балаклавской теплоэлектростанции. Именно эта подстанция обеспечивает передачу мощностей и стабильность работы значительной части энергосистемы оккупированного Севастополя.

"Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает… И да, правильная цифра – 7. Именно туда – семь", – написал Бровди.

Командующий уточнил, что по объекту были нанесены семь ударов беспилотниками. По его словам, операцию провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с Центром глубинного поражения.

Кроме атаки на энергетический объект в Севастополе, украинские беспилотные подразделения этой же ночью выполнили ряд других боевых задач на временно оккупированных южанах Украины. По данным Бровди, поражения потерпели десятки военных целей противника, расположенных в оперативной глубине.

"Птицы ССС результативно отработали 48 оперативных и плановых военных целей в оперативной глубине противника", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые, по данным украинской стороны, использовались для координации полетов российских ударных беспилотников типа "Шахед", с 22 июня прекратили функционировать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.