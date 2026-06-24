Член парламентского комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что украинское законодательство не предусматривает статус "непригоден к военной службе".

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Соответствующий комментарий парламентарий озвучил в эфире Радио Свобода, отвечая на вопрос о прохождении военно-врачебной комиссии и определении пригодности граждан к службе.

По словам депутата, все военнообязанные граждане должны проходить медицинское обследование, а вывод о возможности прохождения военной службы принимается исключительно на основе здоровья человека и результатов осмотра.

В то же время, порядок проведения военно-врачебной экспертизы четко регламентируется приказом Министерства обороны Украины №402. Именно этот документ определяет механизм работы военно-врачебных комиссий и перечень решений, которые могут приниматься после прохождения медицинского осмотра.

В частности, ВЛК может установить один из нескольких статусов. Среди них "пригоден к военной службе", "временно непригоден к военной службе" и "непригоден к военной службе". Ранее также существовала категория "ограниченно пригодный", однако после изменений в законодательстве она была отменена.

Статус полной непригодности применяется в случаях, когда человек имеет заболевания, травмы или другие нарушения здоровья, исключающие выполнение воинской обязанности. Для принятия этого решения комиссия проводит медицинское обследование, анализирует результаты обследований и медицинскую документацию.

Портал "Комментарии" уже писал, что Беларусь может столкнуться с новыми рисками втягивания в войну против Украины из-за усиления влияния и давления со стороны Кремля. Такое мнение в комментарии "24 канала" высказал командир бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.