В України не було жодного шансу: розкрито шокуючу правду про промах \ Путіна у війні

На старті повномасштабної агресії Росії Україна, якщо оцінювати лише цифри та співвідношення ресурсів, виглядала стороною з мінімальними шансами на виживання. Значно менше населення, слабша економіка та обмежені військові можливості створювали враження неминучої поразки. Проте події пішли зовсім іншим шляхом — і вирішальну роль у цьому зіграв стратегічний прорахунок Володимира Путіна.

Фото: з відкритих джерел

Про це в розмові з журналісткою Юлією Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар. За його словами, з віддаленої перспективи — умовно з великих світових столиць — Україна у 2022 році не виглядала державою, здатною витримати війну з Росією. Суто математично результат здавався очевидним.

Втім, реальність сформували два чинники: безпрецедентна стійкість і готовність українців до спротиву, а також низка серйозних помилок російського керівництва. Пекар зазначає, що Кремль значно переоцінив боєздатність власної армії та недооцінив руйнівний вплив корупції, яка роками підточувала військову систему РФ.

Окрім цього, Москва прорахувалася у ставленні до Заходу, помилково вважаючи його роз’єднаним і неспроможним на рішучі кроки, а також переоцінила витривалість російської економіки, яка виявилася критично залежною від зовнішніх зв’язків.

Однак ключова помилка, за словами експерта, полягала в іншому. Звертаючись до принципів класичної воєнної стратегії, Пекар наголосив: ворогу завжди потрібно залишати шлях до відступу. Якщо ж загнати його у повну безвихідь, він боротиметься до кінця.

Саме це, на переконання експерта, і зробив Путін. Масованими ударами, блекаутами та терором він не залишив українцям альтернативи між життям і поразкою. Фактично вибір зводився до двох варіантів — загинути, захищаючи власну країну, або загинути, воюючи за чужі інтереси.

У такій ситуації рішення стало очевидним для більшості: боротися за свою землю під власним прапором. І саме це, підсумовує Валерій Пекар, стало найбільшою стратегічною помилкою російського диктатора.

