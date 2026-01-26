У Украины не было никакого шанса: раскрыта шокирующая правда о промахе Путина в войне

На старте полномасштабной агрессии России Украина, оценивая только цифры и соотношение ресурсов, выглядела стороной с минимальными шансами на выживание. Значительно меньшее население, более слабая экономика и ограниченные военные возможности создавали впечатление неизбежного поражения. Однако события пошли совсем по другому пути — и решающую роль в этом сыграл стратегический просчет Владимира Путина.

Фото: из открытых источников

Об этом в разговоре с журналисткой Юлией Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь. По его словам, из отдаленной перспективы — условно из крупных мировых столиц — Украина в 2022 году не выглядела государством, способным выдержать войну с Россией. Чисто математически результат казался очевидным.

Впрочем, реальность сформировала два фактора: беспрецедентная устойчивость и готовность украинцев к сопротивлению, а также ряд серьезных ошибок российского руководства. Пекарь отмечает, что Кремль значительно переоценил боеспособность собственной армии и недооценил разрушительное влияние коррупции, которая годами подтачивала военную систему РФ.

Кроме того, Москва просчиталась в отношении к Западу, ошибочно считая его разобщенным и несостоятельным на решительные шаги, а также переоценила выносливость российской экономики, которая оказалась критически зависимой от внешних связей.

Однако ключевая ошибка, по словам эксперта, заключалась в другом. Обращаясь к принципам классической военной стратегии, Пекарь подчеркнул: врагу всегда нужно оставлять путь к отступлению. Если же загнать его в полное безысходность, он будет бороться до конца.

Именно это, по мнению эксперта, и сделал Путин. Массированными ударами, блекаутами и террором он не оставил украинцам альтернативы жизни и поражению. Фактически выбор сводился к двум вариантам – погибнуть, защищая собственную страну, или погибнуть, воюя за чужие интересы.

В такой ситуации решение стало очевидно для большинства: бороться за свою землю под собственным флагом. И именно это, заключает Валерий Пекарь, стало самой большой стратегической ошибкой российского диктатора.

