Чи потрібно Києву віддати Путіну Донбас заради безпеки: у Трампа зробили термінову заяву

За інформацією джерела, США не тиснуть на Україну з вимогою віддавати території

27 січня 2026, 12:00
Клименко Елена

Адміністрація президента США Дональда Трампа спростувала повідомлення західних ЗМІ про нібито суворі умови Вашингтона щодо надання Україні гарантій безпеки, які передбачали б відмову від Донбасу. У Білому домі наголосили, що роль США обмежується сприянням у налагодженні переговорів між сторонами. Про це повідомляє Reuters.

Чи потрібно Києву віддати Путіну Донбас заради безпеки: у Трампа зробили термінову заяву

Фото: з відкритих джерел

27 січня газета Financial Times із посиланням на джерела написала, що Вашингтон нібито попередив Київ: отримання американських гарантій безпеки можливе лише за умови згоди України на мирну угоду, яка ймовірно включатиме передачу контролю над Донбасом Росії. Видання також зазначило, що у випадку дотримання цих умов Україна може розраховувати на додаткову військову допомогу для зміцнення армії під час мирного періоду, якщо погодиться вивести війська з частин східного регіону.

Втім у Білому домі заявили, що це твердження є неправдивим. За словами заступниці прессекретаря Анни Келлі, "єдина роль США в процесі мирних переговорів полягає у тому, щоб створити умови для діалогу між сторонами та сприяти досягненню угоди".

Джерела, обізнані з позицією Вашингтона, додали, що США "не тиснуть на Україну і не вимагають від неї жодних територіальних поступок". Усі гарантії безпеки залежать від того, наскільки сторони зможуть дійти згоди щодо мирного врегулювання конфлікту.

Водночас у Кремлі заявляють, що питання територій залишається ключовим елементом будь-яких домовленостей про завершення війни в Україні. Таким чином, дискусія навколо Донбасу і ролі США в мирному процесі залишається предметом гарячих дискусій, проте офіційна позиція Вашингтона підкреслює, що територіальні компроміси не є умовою для американської підтримки.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує атакувати Україну, зосереджуючи зусилля на критичній інфраструктурі та енергетиці. Мета ворога — виснажити країну в зимовий період, залишаючи мирних громадян без світла й тепла. Паралельно над містами фіксують активну роботу розвідувальних безпілотників, що можуть коригувати майбутні ракетні удари.



