Администрация президента США Дональда Трампа опровергла сообщения западных СМИ о якобы суровых условиях Вашингтона о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые предусматривали бы отказ от Донбасса. В Белом доме подчеркнули, что роль США ограничивается содействием в налаживании переговоров между сторонами. Об этом сообщает Reuters.

27 января газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Вашингтон якобы предупредил Киев: получение американских гарантий безопасности возможно только при условии согласия Украины на мирное соглашение, предположительно включающее передачу контроля над Донбассом России. Издание также отметило, что в случае соблюдения этих условий, Украина может рассчитывать на дополнительную военную помощь для укрепления армии во время мирного периода, если согласится вывести войска из частей восточного региона.

Впрочем, в Белом доме заявили, что это утверждение неправдиво. По словам заместителя пресс-секретаря Анны Келли, "единственная роль США в процессе мирных переговоров состоит в том, чтобы создать условия для диалога между сторонами и способствовать достижению соглашения".

Источники, осведомленные с позицией Вашингтона, добавили, что США "не давят на Украину и не требуют от нее никаких территориальных уступок". Все гарантии безопасности зависят от того, насколько стороны смогут прийти к соглашению о мирном урегулировании конфликта.

В то же время, в Кремле заявляют, что вопрос территорий остается ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны в Украине. Таким образом, дискуссия вокруг Донбасса и роли США в мирном процессе остаются предметом горячих дискуссий, однако официальная позиция Вашингтона подчеркивает, что территориальные компромиссы не являются условием для американской поддержки.

