РФ зовсім скоро завдасть пекельного удару: українців попередили про цілі і терміни

Росія продовжує атакувати Україну, зосереджуючи зусилля на критичній інфраструктурі та енергетиці. Мета ворога — виснажити країну в зимовий період, залишаючи мирних громадян без світла й тепла. Паралельно над містами фіксують активну роботу розвідувальних безпілотників, що можуть коригувати майбутні ракетні удари.

Фото: з відкритих джерел

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що удари по енергетиці залишаються для РФ одним із ключових інструментів психологічного тиску. Столиця залишається пріоритетною, адже перебої зі світлом безпосередньо впливають на громадську думку. Водночас російські військові виявили слабкі місця в системі протиповітряної оборони України, частково через перебої з постачанням ракет ППО від партнерів.

"Вони знайшли уразливі точки у нашій ППО, тому продовжують удари по Києву", — зазначає Жданов. Інтенсивність атак також залежить від політичної ситуації та переговорного процесу.

Щодо прифронтових міст, таких як Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя та Херсон, Жданов пояснює, що удари тут мають одночасно військовий і політичний характер. Росія використовує великі міста як місця дислокації резервів та логістики, оскільки розміщувати війська у відкритому полі взимку неможливо. Удари по таких містах шкодять як інфраструктурі, так і військовим резервам.

До кінця зими, за прогнозом експерта, загроза нових атак залишатиметься високою, особливо уразливими можуть стати підстанції, що розподіляють електроенергію від АЕС. Росія зберігає незнижувальний запас ракет — близько 900 тисяч різних типів, проте частково змушена використовувати застарілі боєприпаси, що свідчить про дефіцит сучасних ракет.

Ймовірність нового масованого удару напряму залежить від результатів переговорів і реакції Кремля. За словами Жданова, наступна масштабна атака може статися ближче до 1 лютого.

