РФ совсем скоро нанесет адский удар: украинцев предупредили о целях и сроках

Россия продолжает атаковать Украину, сосредотачивая усилия на критической инфраструктуре и энергетике. Цель врага – истощить страну в зимний период, оставляя мирных граждан без света и тепла. Параллельно над городами фиксируют активную работу разведывательных беспилотников, которые могут корректировать будущие ракетные удары.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что удары по энергетике остаются для РФ одним из ключевых инструментов психологического давления. Столица остается приоритетной, ведь перебои со светом оказывают непосредственное влияние на общественное мнение. В то же время российские военные обнаружили слабые места в системе противовоздушной обороны Украины, частично из-за перебоев со снабжением ракет ПВО от партнеров.

"Они нашли уязвимые точки в нашей ПВО, поэтому продолжают удары по Киеву", — отмечает Жданов. Интенсивность атак зависит также от политической ситуации и переговорного процесса.

Относительно прифронтовых городов, таких как Харьков, Сумы, Чернигов, Днепр, Запорожье и Херсон, Жданов объясняет, что удары здесь носят одновременно военный и политический характер. Россия использует большие города как места дислокации резервов и логистики, поскольку размещать войска в открытом поле зимой невозможно. Удары по таким городам вредят как инфраструктуре, так и военным резервам.

До конца зимы, по прогнозу эксперта, угроза новых атак будет оставаться высокой, особенно уязвимыми могут стать подстанции, распределяющие электроэнергию от АЭС. Россия сохраняет неснижаемый запас ракет — около 900 тысяч разных типов, однако частично вынуждена использовать устаревшие боеприпасы, что свидетельствует о дефиците современных ракет.

Вероятность нового массированного удара напрямую зависит от результатов переговоров и реакции Кремля. По словам Жданова, следующая масштабная атака может произойти поближе к 1 февраля.

Как уже писали "Комментарии", в контексте переговоров Украины с Россией возможны договоренности даже без кардинальных уступок одной из сторон, убежден бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он подчеркивает, что для эффективных переговоров нужны не декларации или обещания, а реальные, ощутимые аргументы, заставляющие Кремль считаться с украинской позицией.