Другого способу не існує: Україні поставили жорстку умову щодо перемовин з Путіним

У контексті перемовин України з Росією можливі домовленості навіть без кардинальних поступок однієї зі сторін, переконаний колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. Він підкреслює, що для ефективних переговорів потрібні не декларації чи обіцянки, а реальні, відчутні аргументи, які змушують Кремль рахуватися з українською позицією.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо наші ракети "Фламінго" вражають стратегічно важливий військовий об’єкт і він припиняє існувати, подібних ударів має бути ще десятки, щоб у Путіна не залишилося ресурсів для війни. Це і є реальний аргумент, який працює на сто відсотків, незалежно від того, допомагають нам американці чи ні", — зазначає Огризко в інтерв’ю OBOZ.UA.

Лише за наявності таких практичних ударів можливі конструктивні переговори. Все інше, на думку дипломата, — це "танці з бубнами", адже Росія розуміє лише силу, а не дипломатичні обіцянки. Якщо Україні не надають західні системи озброєння на кшталт "Томагавків" або "Таурусів", то потрібно мати власні ефективні аналогічні засоби, які забезпечать реальний тиск на агресора.

За словами Огризка, вже під час таких переговорів необхідно піднімати питання, які дійсно змінюють ситуацію: виключення з Конституції РФ положень про загарбання українських територій, передача воєнних злочинців міжнародному трибуналу та повне відшкодування завданих збитків. Він підкреслює, що нинішні переговори, де Україна нібито "досягає результатів", насправді є поступкою під тиском Кремля, США та навіть європейських країн, які прагнуть завершення війни за рахунок українських компромісів.

Дипломат застерігає: будь-які пропозиції щодо поступок територіями є неприйнятними. "Уявіть, як би відреагували суспільства західних країн, якби їх просили віддати 20% території заради миру. Нам потрібно перевернути цю логіку і демонструвати реальний тиск на Росію через конкретні дії, а не слова. Іншого шляху до справжніх домовленостей я не бачу", — резюмує Огризко.



Як вже писали "Коментарі", після останнього раунду переговорів в Абу Дабі з’явилися обережні сигнали, що зустрічі можуть продовжитися. Водночас у Києві залишаються сумніви щодо реальної готовності Кремля навіть до часткового припинення вогню.