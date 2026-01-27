Второго способа не существует: Украине поставили жесткое условие переговоров с Путиным

В контексте переговоров Украины с Россией возможны договоренности даже без кардинальных уступок одной из сторон, уверен бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он подчеркивает, что для эффективных переговоров нужны не декларации или обещания, а реальные, ощутимые аргументы, заставляющие Кремль считаться с украинской позицией.

"Если наши ракеты Фламинго поражают стратегически важный военный объект и он прекращает существовать, подобных ударов должно быть еще десятки, чтобы у Путина не осталось ресурсов для войны. Это и есть реальный аргумент, который работает на сто процентов, независимо от того, помогают нам американцы или нет", — отмечает Огрызко в интервью OBOZ.UA.

Только при наличии подобных практических ударов возможны конструктивные переговоры. Все остальное, по мнению дипломата, — это танцы с бубнами, ведь Россия понимает только силу, а не дипломатические обещания. Если Украине не предоставляют западные системы вооружения типа "Томагавков" или "Таурусов", то нужно иметь собственные эффективные аналогичные средства, которые обеспечат реальное давление на агрессора.

По словам Огрызко, уже во время таких переговоров необходимо поднимать вопросы, действительно изменяющие ситуацию: исключение из Конституции РФ положений о захвате украинских территорий, передача военных преступников международному трибуналу и полное возмещение нанесенного ущерба. Он подчеркивает, что нынешние переговоры, где Украина якобы "достигает результатов", на самом деле являются уступкой под давлением Кремля, США и даже европейских стран, стремящихся к завершению войны за счет украинских компромиссов.

Дипломат предостерегает: любые предложения по уступкам территориям неприемлемы. "Представьте, как бы отреагировали общества западных стран, если бы их просили отдать 20% территории ради мира. Нам нужно перевернуть эту логику и демонстрировать реальное давление на Россию из-за конкретных действий, а не слов. Другого пути к настоящим договоренностям я не вижу", — резюмирует Огрызко.



Как уже писали "Комментарии", после последнего раунда переговоров в Абу Даби появились осторожные сигналы, что встречи могут продолжиться. В то же время в Киеве остаются сомнения в реальной готовности Кремля даже к частичному прекращению огня.