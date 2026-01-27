Кремль знову вийде сухим із води: Трампа розкритикували через пастку на переговорах

Після останнього раунду переговорів в Абу Дабі з’явилися обережні сигнали, що зустрічі можуть продовжитися. Водночас у Києві залишаються сумніви щодо реальної готовності Кремля навіть до часткового припинення вогню.

Фото: з відкритих джерел

Політолог та кандидат політичних наук Станіслав Желіховський пояснив у коментарі 24 Каналу, чому Росія здатна затягувати перемовний процес майже без ризиків. За його словами, Дональд Трамп значно обмежив власні можливості для тиску, а Путін може цим скористатися для вигоди Москви.

Що стосується самого абудабійського треку, наразі не можна говорити про конкретний прогрес. Проте сам факт, що зустрічі продовжуються, є важливим для України, адже демонструє готовність сторін до діалогу навіть у складних форматах.

"Поки що все відбувається динамічно, і робити висновки про позитив чи конструктив зарано", — зазначив експерт.

Желіховський додав, що навколо цього треку звучали обережно оптимістичні оцінки щодо можливих зрушень, проте очікування суспільства залишаються стриманими. Росія не демонструє готовності навіть до часткових кроків на кшталт локальних режимів тиші, а публічних домовленостей щодо енергетичного перемир’я поки що немає. "Це може бути одна велика імітація переговорного процесу з боку Москви", — наголосив він.

Найскладніші питання, за словами міжнародника, стосуються Донбасу та контролю над територіями. Кремль використовує ці теми для затягування процесу, оскільки будь-які компромісні рішення для України є принципово неприйнятними. Максималістські вимоги Москви передбачають, що українські війська залишать частину Донбасу, який зараз під контролем Києва. Це, за словами Желіховського, не лише беззмістовно для досягнення миру, а й фактично легалізує шантаж силою.

"Вони хочуть, щоб ЗСУ залишили підконтрольні території — це абсолютний нонсенс", — підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", російська акторка Тетяна Лазарєва, яка відкрито критикує кремлівський режим з початку великої війни, емоційно звернулася до світової спільноти через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. За її словами, вона постійно думає про українців, які замерзають у власних будинках, тоді як більшість європейців живе у відносному комфорті.