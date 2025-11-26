В Україні кардинально зміниться ситуація зі світлом: озвучено неоднозначну заяву

До кінця цього тижня у більшості регіонів України планується скорочення кількості черг відключень електроенергії до максимум двох. Це стане можливим за умови відсутності нових обстрілів енергетичних об’єктів з боку Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, зазначивши, що ситуація у різних областях відрізняється.

Деякі регіони, особливо прикордонні та прифронтові, зазнають регулярних атак, що ускладнює роботу ремонтних бригад, тому гарантії швидкого відновлення електропостачання там дати складно.

Зайченко також повідомив, що наслідки нещодавньої масованої атаки Росії на енергетичні об’єкти значною мірою усунені. Більшість пошкоджень вже ліквідовано, а обладнання відновлено і працює.



"Наші енергетики працюють безперервно. Ми задіяли максимальну кількість бригад, щоб ремонтні роботи виконувалися одночасно на різних об’єктах, і споживачі вже відчули покращення графіків відключень. Сподіваємося, що позитивна тенденція триватиме", – додав він.

В ніч на 25 листопада Росія знову провела масовану атаку на українську енергосистему. Основний удар припав на Київ, проте дрони та ракети летіли також на об’єкти у п’яти інших областях. Внаслідок атаки понад 100 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Напередодні ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі чотирьох областей, що залишило десятки тисяч людей без світла. Незважаючи на це, завдяки оперативній роботі енергетиків ситуація поступово стабілізується, і графіки відключень стають менш жорсткими для більшості населення.

