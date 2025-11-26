В Украине кардинально изменится ситуация со светом: озвучено неоднозначное заявление

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины планируется сокращение количества очередей отключений электроэнергии до максимум двух. Это станет возможным при отсутствии новых обстрелов энергетических объектов со стороны России. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, отметив, что ситуация в разных областях отличается.

Фото: из открытых источников

Некоторые регионы, особенно пограничные и прифронтовые, подвергаются регулярным атакам, что затрудняет работу ремонтных бригад, поэтому гарантии быстрого восстановления электроснабжения там дать сложно.

Зайченко также сообщил, что последствия недавней массированной атаки России на энергетические объекты в значительной степени устранены. Большинство повреждений уже ликвидировано, а оборудование восстановлено и работает.



"Наши энергетики работают непрерывно. Мы задействовали максимальное количество бригад, чтобы ремонтные работы выполнялись одновременно на разных объектах, и потребители уже ощутили улучшение графиков отключений. Надеемся, что положительная тенденция будет продолжаться", – добавил он.

В ночь на 25 ноября Россия снова провела массированную атаку на украинскую энергосистему. Основной удар пришелся на Киев, однако дроны и ракеты летели также на объекты в пяти других областях. В результате атаки более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Накануне враг нанес удар по энергетической инфраструктуре четырех областей, что оставило десятки тысяч людей без света. Несмотря на это благодаря оперативной работе энергетиков ситуация постепенно стабилизируется, и графики отключений становятся менее жесткими для большинства населения.

Как уже писали "Комментарии", до начала полномасштабного вторжения численность Вооруженных сил Украины составляла около 250 тысяч военнослужащих, и этого было достаточно для нужд нужд государства в то время, заявил военный эксперт Иван Тимочко, комментируя возможность введения ограничений на численность армии в рамках потенциальных договоренностей с Россией.