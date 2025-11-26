Для України це стане фатальним навіть у мирний час: озвучено тривожний прогноз про ЗСУ

До початку повномасштабного вторгнення чисельність Збройних сил України становила близько 250 тисяч військовослужбовців, і цього було достатньо для безпекових потреб держави на той час, заявив військовий експерт Іван Тимочко, коментуючи можливість запровадження обмежень на чисельність армії у рамках потенційних домовленостей з Росією.

Фото: з відкритих джерел

За словами Тимочка, цифра, яку закріплюють у законодавстві, не означає фактичну кількість людей у війську. Він пояснив, що якщо, умовно, у бригаду, яка розрахована на 3000 бійців, приходить 3500 осіб, то частина з них просто не зможе бути забезпечена зброєю. Тому зазначені 600 тисяч, 800 тисяч чи навіть мільйон — це не про кількість військових у строю, а про те, чи має держава достатні ресурси: склади, техніку, фінансування, офіцерські школи, систему підготовки резерву та загальну здатність у разі великої загрози швидко збільшити армію до встановленої межі.

Експерт наголосив, що у мирний період реальна чисельність військових не є критичною. Основне — можливість держави у кризовий момент терміново доукомплектувати війська. Водночас будь-які штучні обмеження можуть створити додаткові бар’єри навіть для навчання майбутніх бійців.

Тимочко звернув увагу, що нині в Україні планується проведення базової загальної військової підготовки. Для цього необхідні відповідні навчальні потужності. Проте, якщо за законом учасники таких курсів тимчасово отримують статус військовослужбовців, виникає питання: чи мають вони включатися до загальної чисельності армії? Та сама проблема виникає і зі зборами резервістів, які офіційно вважаються військовими протягом усього періоду зборів. Це, за словами експерта, може створити серйозні організаційні труднощі.

Він також зауважив, що подібні обмеження зазвичай накладають на країни, які програли війну та були змушені капітулювати.

"Україна ж не капітулювала — ми продовжуємо боротьбу й не збираємося здаватися", — підсумував Тимочко.

